Diretor nacional PSP e ministra no parlamento para explicar operação no Martim Moniz

Estas audições com o superintendente-chefe Luís Miguel Ribeiro Carrilho e Maria Lúcia Amaral tiveram apenas o voto contra do Chega, mas ainda não têm data marcada.

Na altura em que ocorreu esta operação policial, a 19 de dezembro passado, a ministra Maria Lúcia Amaral desempenhava as funções de Provedora de Justiça, entidade que apontou “falhas” na atuação policial.

Na apresentação do requerimento, a deputada socialista Isabel Moreira salientou precisamente as falhas então referidas pela Provedoria de Justiça nessa operação, designadamente em relação “à forma intrusiva e prolongada” como foram efetuadas as revistas”, para mais “com acompanhamento da comunicação social, o que mediatizou a operação”.

Isabel Moreira advogou também que a forma como decorreu a operação de 19 de dezembro passado, em nome do combate à imigração ilegal, combate à criminalidade e ao tráfico de droga, poderá ter “violado princípios estruturantes do Estado de Direito”.

O vice-presidente da bancada do PSD António Rodrigues discordou da análise antes apresentada pela socialista Isabel Moreira, mas adiantou que os sociais-democratas iriam viabilizar as duas audições.

António Rodrigues assinalou que este tema já foi discutido em Comissão de Assuntos Constitucionais e fez uma alusão ao teor do relatório da Inspeção Geral da Administração Interna (IGAE), segundo o qual “não houve qualquer atropelo às normas” inerentes a uma operação policial.

Perante esta posição do PSD, o deputado do Chega Nuno Gabriel manifestou-se surpreendido com os sociais-democratas e falou mesmo em “hipocrisia”, contrapondo que “já se concluiu que a operação” na rua de Benformoso “teve a proporcionalidade adequada”.

Logo a seguir, o deputado do CDS João Almeida considerou “da maior utilidade” as audições com o diretor nacional da PSP e com a ministra da Administração Interna.

“Ficou óbvio para a generalidade das pessoas a importância dessa operação policial, mas o PS parece que ainda não percebeu”, acrescentou.