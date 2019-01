Desportivo de Chaves regressou às vitórias na receção ao Tondela

Os transmontanos conquistaram o terceiro triunfo na competição, o primeiro sob o comando de Tiago Fernandes, e o terceiro encontro consecutivo sem perder, depois dos empates com Feirense e Vitória de Setúbal, ambos 0-0.

O brasileiro André Luís, aos 20 minutos, na recarga à defesa de Cláudio Ramos numa grande penalidade, e o sul-africano Luther Sing, aos 57, marcaram os golos do Desportivo de Chaves, que subiu ao 17.º lugar, com os mesmos 12 pontos do Desportivo das Aves, que agora é último.

Tomané, aos 90+8 minutos, na conversão de uma grande penalidade, ainda reduziu para o Tondela, que ficou em inferioridade numérica aos 62, devido à expulsão de Ricardo Costa, e segue no 13.º posto, com os mesmos 18 pontos do Vitória de Setúbal, que ainda hoje visita o Rio Ave.