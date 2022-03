Defesa dos direitos das crianças é prioridade em Ponta Delgada

Citada em nota de imprensa, Cristina do Canto Tavares, que falava durante a receção ao atleta João Paulo Félix, que está a correr o país pelos Direitos das Crianças, referiu também que “estamos de portas abertas para acolher todos os cidadãos que nos queiram acompanhar nessa causa”.



A vereadora responsável pelo Desenvolvimento Social enalteceu também a iniciativa do atleta, agradecendo a sua dedicação a uma causa que a todos diz respeito e que deve unir as entidades públicas.



Refira-se que a “Volta a Portugal a correr pelos Direitos das Crianças – Açores”, decorre nos dias 9 e 10 de dezembro em São Miguel e no dia 11 na ilha Terceira, numa iniciativa da Vice-Presidência do Governo Regional dos Açores, através do Comissariado dos Açores para a Infância (CAI).