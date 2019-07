David Carreira, Anselmo Ralph, André Sardet e Banda Fundação Brasileira atuam na 4ª edição do Festival das Marés

O cartaz do Festival das Marés já está fechado, David Carreira, Anselmo Ralph e André Sardet, numa atuação conjunta com a Banda Fundação Brasileira, são os cabeças de cartaz, da edição deste ano, que decorre de 29 a 31 de agosto, nos Mosteiros.

O Festival contará ainda com as atuações e no palco principal, que se localizará no campo de futebol, com de Fernando Rocha, Taponas Assassinas, Soulsky, Vânia Dilac & Soulmates, Ride, Play, The Code, Piruka e Mastiksoul.



Outra das novidades é o Ledwall.





Uma das novidades destes ano é o palco secundário, no Largo da Igreja, qie irá acolher concertos acústicos a cargo de Carina Lima, Sérgio Viveiros, Dixie FB, Luís H. Bettencourt e André Jorge.Na sua 4.ª edição, o festival, organizado pela Banda Filarmónica Fundação Brasileira, continuará a oferecer zona de campismo gratuita.Os bilhetes estão disponíveis em festivaldasmares.seetickets.com.