D.A.M.A. cabeça de cartaz da 31.ª edição das Festas de Santo António

De acordo com nota informativa, o concerto terá lugar no dia 9 de maio, pelas 22h30, na rua do Convento dos Franciscanos, que será devidamente preparada e terá o custo simbólico de cinco euros, sendo que a entrada será gratuita até aos 12 anos (inclusive).

Segundo a nota de imprensa da autarquia, a sessão oficial de abertura das festas decorre no dia 7 de junho, pelas 19h30, seguindo-se a abertura da Feira de Artesanato e exposições, no claustro do Convento de Santo António,com a atuação do grupo folclórico 'O Grujola' e do Grupo de Cantares Tradicionais de Santa Cruz.

No dia 8 de junho, pelas 19 horas, tem lugar o desfile das Marchas Populares de Santo António, com a atuação da Charanga dos Escuteiros de Santa Cruz.

O domingo, dia 9 de junho, decorrerá a 24.ª Prova de Pesca Desportiva de Santo António, na Baía de Santa Cruz. Pelas 20h00, irá atuar o grupo 'Onda Popular', seguida da atuação do grupo 'Umbrella’s Dream'.

A tarde do dia 10 de junho, feriado do Dia de Portugal, será dedicada aos mais novos com uma tarde infantil, com pulas-pulas e pinturas faciais. A animação musical conta, entre outros, com o concerto do artista nacional José Malhoa.

Na terça-feira, dia 11 de junho, pelas 20h00, o polidesportivo de Santa Cruz acolherá uma demonstração por parte dos atletas do Centro Karaté de Lagoa. A noite será ainda abrilhantada pela Gala de Patinagem Artística do Clube de Patinagem Artística de Santa Cruz.

O dia 12 de junho será marcado pelos Casamentos de Santo António, com início pelas 17h00, na igreja do Convento de Santo António. No dia 13 de junho, pelas 19h00, realizar-se-á a missa solene de Santo António, seguida de procissão e tradicional bênção e distribuição do “pão de Santo António”. Em seguida, decorrerá o encerramento das festividades com fogo de artifício.