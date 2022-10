Curta-metragem animada sobre romeiros nomeada para festival

Todas as histórias têm um início e esta começou quando o pai de Augusto Rocha (29 anos) decidiu fazer parte de um grupo de romeiros. Foi nessa altura que nasceu Fire Embrace, curta-metragem de animação que foi nomeada para o CINANIMA - Festival Internacional de Cinema de Animação de Espinho, na categoria de Jovem Cineasta Português.

A curta, realizada no estilo 2D digital, frame a frame desenhado à mão, conta como surgiram as romarias, remontando a 1522, ano da Subversão de Vila Franca, terramoto que dizimou a encosta sul da Lagoa do Fogo, vitimando entre 3 a 5 mil pessoas.

“A ideia começou quando o meu pai ingressou nos romeiros e eu comecei a interessar-me por este hábito religioso e comecei a desenvolver a curta-metragem”, conta o realizador, natural da Vila, acrescentando que a curta-metragem “tenta pegar um pouco no que é açoriano e expor ao mundo, desenvolvendo os temas de insularidade e identidade açoriana”.

A película começou a ser desenvolvida durante o mestrado de Ilustração e Animação, no Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, em Barcelos, e é a “primeira animação a sério” de Augusto Rocha.

Para o realizador, Fire Embrace (que se traduz para português como Fogo te abrace) conta a conceção das romarias mas vai mais além. “O próprio nome significa a força de fogo que uma pessoa tem de ter para ultrapassar os problemas da vida, que é o que se faz na romaria. Tentei pegar em certos aspetos da romaria e implementar na curta”.

A nomeação para a categoria de Jovem Cineasta Português, juntamente com mais 14 realizadores, deixou Augusto Rocha “orgulhoso” do seu trabalho, considerando que é uma oportunidade “excelente” para mostrar a sua valia num festival com a importância do CINANIMA.

O mais antigo e mais reputado festival de cinema de animação de Portugal, o CINANIMA realiza-se desde 1976, sendo organizado pela Cooperativa Nascente C.R.L., juntamente com a Câmara Municipal de Espinho.

“Se vencer o prémio era espetacular, mas só ser nomeado, no meio de tantas candidaturas que o festival recebeu... estar numa lista de 15 nomeados já é uma vitória”, considera.

Natural de Vila Franca do Campo, a paixão pela animação surgiu durante a sua infância. A facilidade com que desenhava as personagens da manga japonesa Dragon Ball foi o primeiro passo, mas foi a professora de Artes Visuais Maria Alexandra Baptista quem o motivou a escolher o seu futuro.

Atualmente a trabalhar nos Açores como free-lancer de animação e ilustração, Augusto Rocha tem no realizador neerlandês Michael Dudok de Wit, autor da longa-metragem de animação Tartaruga Vermelha, produzida pelos japoneses Studio Gibli e nomeada ao Óscar de Melhor Filme de Animação de 2017, uma das suas inspirações.