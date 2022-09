A rainha Isabel II morreu esta quinta-feira aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia, foi anunciado através da rede social Twitter da família.

“É com tristeza que recebemos a notícia do falecimento de sua majestade a Rainha Isabel II. O seu reinado de 70 anos marcou a história britânica desde a segunda grande guerra. As minhas sentidas condolências à família real e ao povo do Reino Unido”, escreveu António Costa na sua conta na rede social Twitter.