Costa expressa pesar à comunidade católica e destaca trabalho e dedicação

Numa publicação na rede social Twitter em reação à morte do papa emérito Bento XVI, António Costa "recordou a honra de o ter acolhido em Lisboa, quando era presidente da Câmara, e a bela celebração a que presidiu no renovado Terreiro do Paço”.

“Quero exprimir os meus votos de pesar a toda a comunidade católica pelo falecimento do Papa emérito Bento XVI”, pode ler-se na mesma mensagem.

Segundo o primeiro-ministro, o trabalho e dedicação de Bento XVI “permanecerão um referencial para os fiéis em todo o mundo”.

O papa emérito Bento XVI, que morreu hoje com 95 anos, abalou a Igreja ao resignar do pontificado por motivos de saúde, a 11 de fevereiro de 2013, a dois meses de comemorar oito anos no cargo.

Joseph Ratzinger nasceu em 1927 em Marktl am Inn, na diocese alemã de Passau, e foi Papa entre 2005 e 2013.

Ratzinger tornou-se no primeiro alemão a chefiar a Igreja Católica em muitos séculos e um representante da linha mais dogmática da Igreja.

Os abusos sexuais a menores por padres e o “Vatileaks”, caso em que se revelaram documentos confidenciais do papa, foram casos que agitaram o seu pontificado.

Bento XVI ordenou uma inspeção às dioceses envolvidas, classificou os abusos como um "crime hediondo" e pediu desculpa às vítimas.

Durante a viagem a Portugal, em maio de 2010, Bento XVI disse que "o perdão não substitui a justiça".