Conversa a Quatro 03 dezembro

Na Conversa a 4 desta semana, Elias Pereira, João Teixeira e Isabel Barata fazem o rescaldo do debate e votação do Plano e Orçamento para 2022 para a seguir se debruçarem sobre os cenários de uma eventual remodelação do Executivo açoriano.

Com a pandemia de novo no centro das preocupações, na Conversa a 4 são avaliadas as medidas anunciadas pelo governo dos Açores para tentar conter o avanço da Covid-19. A fechar, os comentadores da Conversa olham para a escalada de preços e concomitante subida da inflação para darem a sua opinião sobre o que isso pode significar.