Conselho Europeu convocado de urgência para quinta-feira em Bruxelas

“O uso da força e da coerção para mudar fronteiras não tem lugar no século XXI. Convoco um Conselho Europeu especial para amanhã [quinta-feira] em Bruxelas para discutir os últimos desenvolvimentos relacionados com a Ucrânia e a Rússia”, anunciou o presidente do Conselho, Charles Michel, na sua conta oficial na rede social Twitter.

A cimeira será realizada em formato presencial e está agendada para as 20h00 de Bruxelas.

Na carta-convite dirigida aos líderes, entre os quais o primeiro-ministro António Costa, o presidente do Conselho Europeu começa por agradecer aos 27 “a unidade demonstrada nos últimos dias, nomeadamente através da rápida adoção do pacote de sanções” à Rússia, face ao reconhecimento, por Moscovo, das autoproclamadas repúblicas de Lugansk e de Donetsk, no Donbass (leste da Ucrânia), e à decisão do Presidente russo, Vladimir Putin, de mobilizar forças militares para a região.

Reiterando que “as ações agressivas por parte da Federação Russa violam o direito internacional e a integridade territorial e soberania da Ucrânia” e “também minam a ordem de segurança europeia”, Charles Michel diz ser importante que os 27 continuem “unidos e determinados, a definir em conjunto a abordagem e ações coletivas” face à atual situação.

O presidente do Conselho Europeu especifica que o objetivo desta cimeira extraordinária é discutir “os últimos desenvolvimentos”, a forma de a UE “proteger a ordem internacional baseada em regras”, “como lidar com a Rússia, designadamente responsabilizando-a pelas suas ações”, e “como continuar a apoiar a Ucrânia e a sua população”.

A convocação deste Conselho Europeu extraordinário ocorre no mesmo dia em que o Comité de Representantes Permanentes dos Governos dos Estados-Membros da União Europeia adotou em definitivo as sanções contra a Rússia aprovadas pelos ministros dos Negócios Estrangeiros dos 27, na terça-feira.

Na terça-feira à noite, os embaixadores dos Estados-membros junto da UE já haviam dado o aval final à lista de sanções europeias à Rússia, que, segundo o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, visam “atingir, e muito” as autoridades russas, tendo o pacote sido formalmente adotado hoje.