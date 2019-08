A Câmara Municipal de Ponta Delgada, através do programa das Noites de Verão 2019, continua a trazer música e animação de rua à cidade. Esta semana, a música regressa ao Alto da Mãe de Deus, prosseguindo nos palcos das Portas da Cidade e da Praça do Município e terminando na Travessa do Arco.

Desta forma, quarta-feira, 14 de agosto, às 21h30, terá lugar o concerto Lino Cordeiro & OLPD – Tributo a Frank Sinatra, no Alto da Mãe de Deus.







Na quinta-feira, 15 de agosto, a partir das 20 horas, a animação infantil voltará ao Largo da Matriz, com os pula-pulas, enquanto à mesma hora se iniciará a animação itinerante no centro histórico de Ponta Delgada, com Bardoada, Grupo de Sarrafo, Pinhal Novo, Palmela, e Bora Lá Tocar e Urro das Maré - Associação Tradições. Pelas 21h30, terá início o concerto Músicas do Mundo: Pilar Silvestre, Luís A. Bettencourt e Paulo Battencourt, na Praça do Município.





Na seta-feira, 16 de agosto, às 21h30, será a vez do concerto de Dreaming in Black, nas Portas da Cidade.





Sábado, 17 de agosto, pelas 20 horas, os pula-pulas regressarão a Largo da Matriz para animar os mais novos, enquanto pelas 21h30, terá lugar o concerto pelos Académicos, nas Portas da Cidade.





No domingo, 18 de agosto, às 21h30, o concerto das Noites de Verão 2019 será na Travessa do Arco, com Cantos do Mar e da Terra – Raquel Dutra.