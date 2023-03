Concerto do Trio Origens no Museu Carlos Machado

O concerto “Sons no Tempo - Trio Origens: sons que vão acompanhando as vivências. Não são estanques, renovam-se!” conta com a colaboração do Museu Carlos Machado e apresenta parte do reportório do primeiro álbum e estreia novas peças, algumas adaptadas da música tradicional açoriana e outras originais, como indica uma nota de imprensa.

O trio, constituído, por Carolina Constância no Violino, César Carvalho no Violão e Rafael Carvalho na Viola da Terra, juntou-se em 2016 para trabalhar a música tradicional açoriana, numa abordagem mais contemporânea, mas sem esquecer a sua essência. Até 2024 planeiam lançar um novo álbum.