O evento é organizado pela Quadrivium - Associação Artística, com o apoio da Câmara Municipal de Lagoa.

“'Amor Industrioso’, ‘A Christmas Festival’, ‘Have Yourself a Merry Little Christmas’, ‘Let the bells ring’, ‘Christmas Time is Here’, ‘Last Christmas’ e ‘All I want for Christmas is you’, serão algumas das músicas de Natal “que irão encantar todos os participantes no concerto que contará com a participação da artista Marianna”, adiantou a organização em comunicado.