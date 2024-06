Concerto da temporada "Clássicos no Museu" com atuação da Sinfonieta

O Museu Carlos Machado, em Ponta Delgada, na ilha açoriana de São Miguel, recebe no domingo, pelas 17:00 locais (18:00 em Lisboa), um concerto pela Sinfonietta de Ponta Delgada, no âmbito do projeto "Clássicos no Museu", foi hoje informado.