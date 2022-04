Comissão Europeia insiste na necessidade de registo dos menores não acompanhados

Intervindo num debate no Parlamento Europeu (PE), a comissária europeia dos Assuntos Internos, Ylva Johansson, insistiu na questão da situação dos menores ucranianos, tanto os dois milhões que procuraram refúgio na UE como os que ainda estão em zonas de conflito, debaixo de bombardeamentos russos.

“A prioridade é registar, registar, registar”, sublinhou, acrescentando que é preciso saber onde estão estes dois milhões de crianças: “Não podemos ter ninguém não localizado”, referiu ainda, pedindo aos Estados-membros que impulsionem o processo.

Os menores que escaparam do conflito enfrentam agora o perigo das redes de traficantes, disse Johansson, exemplificando com o caso da Lituânia, onde as autoridades investigam as suspeitas de tráfico de 43 menores para redes de adoção.