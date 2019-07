Clube Motard de Santa Maria promove Color Fest pelo terceiro ano consecutivo

Decorreu na ilha de Santa Maria na tarde e noite de sábado e madrugada de domingo, uma maratona de musica e cor. Trata-se de uma festa com origem na Índia, em que a caracterização e o pó colorido têm presença garantida.

Em Santa Maria pelo terceiro ano consecutivo, o Clube Motard de Santa Maria, realizou um festa denominada Color Fest, que atrai todos os anos centenas de pessoas, entre o público a salientar famílias com filhos pais e netos e que promovem durante várias horas no lugar histórico de Vila do Porto, o Forte de São Brás, muita festa e alegria.







A presença musical em 2019, foi muito diversificada e com estilo diferentes, este ano marcaram presença , o Dj Sérgio Figueiredo, o guitarrista continental LMM, a banda de rock micaelense Cisco Bottle e o continental Dj Kosta.

A festa começou em Santa em plena tarde de sábado e terminou ao raiar de domingo.





A organização fez um balanço muito positivo desta III edição do Color Fest , tendo sido a primeira festa de verão em Santa Maria em 2019.