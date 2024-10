China prevê quase 2 mil milhões de deslocações durante semana de férias

O dia 01 de outubro assinala o 75º aniversário da fundação da República Popular da China e o início de um período de férias que se prolongará até à próxima terça-feira.

O ministério dos Transportes chinês informou vão ser realizadas cerca de 277 milhões de viagens no país durante cada dia do período de férias, o que representa um crescimento de 0,7%, em relação ao mesmo período do ano passado, e mais 19,4% do que em 2019.

Prevê-se que mais de 80% das deslocações durante a chamada “Semana Dourada” sejam feitas em veículos particulares, abrangendo 1.526 milhões de viagens. As autoestradas estarão isentas de portagens para veículos pequenos entre os dias 1 e 7 de outubro.

Depois de a China ter anunciado, na semana passada, um pacote de medidas de estímulo aguardado pelos investidores, o economista Tian Yun, citado hoje pelo jornal oficial Global Times, disse que as “medidas de apoio e estímulo estabilizaram e aumentaram as expectativas”, o que se poderá traduzir numa revitalização do consumo, para o qual algumas cidades como Xangai (leste) distribuíram cupões de desconto em hotéis e cinemas.

De acordo com a agência de viagens local Trip, estima-se que 60% dos turistas vão efetuar viagens de longo curso durante os sete dias de férias, um aumento significativo em relação à estimativa do ano passado, que era de 39%.

Um dos fatores que impulsionam esta tendência é a redução dos custos de transporte até 20 % nas tarifas aéreas em comparação com o ano passado, de acordo com a imprensa local.