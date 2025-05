Chega alerta para dificuldades financeiras nas Juntas de Freguesia

A posição foi revelada aquando da visita dos deputados José Pacheco e Olivéria Santos, acompanhados pelo deputado do Chega na República, Miguel Arruda, à freguesia de Santa Bárbara, na costa norte do concelho de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.



Segundo uma nota de imprensa do partido, na altura os deputados “foram alertados pelo presidente da Junta de Freguesia para as muitas dificuldades financeiras com que a junta se debate para concluir projetos como é o caso, por exemplo, do merendário que está por finalizar por falta de verbas”.



O deputado José Pacheco alertou que “não basta dar mais competências e responsabilidades aos presidentes de junta, se essa responsabilidade não vier acompanhada de mais verbas”.