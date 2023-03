Chega/Açores questiona colocação de estátua em adro da igreja em Ponta Delgada

Em requerimento enviado à Assembleia Legislativa Regional dos Açores, o parlamentar refere que a colocação da nova estátua da Madre Teresa da Anunciada, colocada no adro da Igreja de Nossa Senhora da Esperança, “tem gerado alguma polémica, nomeadamente por desvirtuar a frente e a traça do Convento da Esperança”, classificado como Imóvel de Interesse Público.

José Pacheco, citado em nota de imprensa, questiona se a Direção Regional da Cultura foi "consultada para que a nova estátua da Madre Teresa Da Anunciada, juntamente com uma instalação representativa de uma medalha do Senhor Santo Cristo dos Milagres e um suporte para as velas, fossem colocados no adro da Igreja de Nossa Senhora da Esperança".

O deputado, uma vez que se está perante um imóvel de interesse público, questiona se “não fica desvirtuada a traça original da igreja, e do próprio convento, com a colocação daqueles elementos no, até então, desafogado adro”.

“Somos defensores das nossas tradições e do nosso património e fomos confrontados por alguns micaelenses que questionam se a colocação daquela estátua naquele local não choca com a traça da Igreja de Nossa Senhora da Esperança”, afirma o deputado.