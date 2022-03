Chega/Açores garante que não vai “virar as costas aos problemas dos Açores por causa da guerra"

O parlamentar falava no debate de urgência sobre as consequências políticas, sociais e económicas, nos Açores, da invasão russa da Ucrânia, salientando que o foco tem de ser “nas pessoas e que é necessário agir, tendo em conta a resolução dos problemas “de quem votou em nós e nos colocou aqui nesta Assembleia”, disse citado em nota de imprensa.





José Pacheco recordou o aumento dos combustíveis, tratando-se de “um problema ideológico. Andamos a pagar porque temos um Governo nacional que a única coisa que sabe fazer é aumentar o preço dos combustíveis, mas não sabe reduzir os impostos. Nos Açores temos o preço de combustível mais baixo, mas não é perfeito”. O deputado lamentou ainda que a geotermia não esteja ainda mais avançada na Região por forma a “não andarmos constantemente dependentes dos combustíveis fósseis”.





O deputado do Chega lembrou ainda que é preciso agir em relação ao rumo que levará o turismo com este conflito armado, mas também referiu que é preciso encontrar soluções para a alimentação dos animais, devido ao escalar do preço dos cereais, assim como para as pescas.