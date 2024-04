Autarquia da Madalena assinala Dia Mundial da Dança

Segundo nota de imprensa, os dançarinos do Centro de Formação Artística da Autarquia e do grupo Corpo em Movimento levam, uma vez mais, ao palco do Auditório da Madalena, todo o talento e criatividade, numa tarde cheia de estilo e novas coreografias.



Com entrada gratuita, o evento terá uma lotação limitada, devendo todos os interessados adquirir o seu ingresso, na receção do Auditório, nos dias úteis das 08h30 às 12h30 e das 13h30 às 16h30, ou duas horas antes do espetáculo.