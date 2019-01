Casa de Infância de Santo António encerra comemorações dos 160 anos

A Casa de Infância de Santo António (CISA), na cidade da Horta, encerra as suas comemorações dos 160 anos, amanhã, dia 18 de janeiro, a partir das 19h30, no Teatro Faialense.

De acordo com nota de imprensa, o evento contará com a sessão de abertura e uma mesa redonda, composta por antigas alunas, nomeadamente, Conceição Bettencourt, Fátima Porto e Fernanda Ângelo, com moderação de Graça Moniz, sob o tema "Casa de Infância de Santo António 160 anos: uma história, várias retrospetivas".





Haverá ainda lugar à participação de alunos em momentos de dança e diversos momentos musicais e entrega de medalhas comemorativas.