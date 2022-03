Cardinal "muito feliz" pelo regresso à seleção de futsal após ausência por lesão

Cardinal, de 36 anos, manifestou-se “ansioso” e com “muita vontade” de integrar os eleitos para a fase final e reconheceu, embora “sem saber o dia de amanhã”, que, seguramente, não voltará a jogar outro Europeu ou outro Mundial.

“Infelizmente, não pude ir ao Mundial onde fomos campeões. Foi um misto de emoções – feliz por sermos campeões do mundo, porque já merecíamos e fomos muito competentes, mas triste por não poder estar lá”, afirmou aos canais de comunicação da Federação Portuguesa de Futebol.

O pivô adianta que “isso agora faz parte do passado” e que o objetivo está nos dois jogos com a Espanha, que é para a seleção nacional “chegar ao Europeu na máxima força e defender o título”.

Cardinal, que soma 121 internacionalizações, jogou a última partida pela seleção na qualificação para o Euro2022, diante da Polónia, e regressou agora aos convocados do selecionador Jorge Braz para dois jogos de preparação com a Espanha, no sábado e no domingo, em Málaga.

“Conhecendo os espanhóis conforme conheço, acho que eles vão encarar estes jogos como se fossem jogos de Europeus ou Mundiais, até porque estão feridos – no Europeu ganhámos-lhes na final e no Mundial eliminámo-los”, adiantou Cardinal.

Para o jogador “os espanhóis vão querer dar uma boa resposta frente ao seu público”, antes da fase final da competição, e “vão querer entrar fortes e fazer dois bons jogos, para mostrarem que estão prontos para ganhar o Europeu”.

Cardinal não disputa uma fase final desde 2016, falhou as duas últimas (Euro2018 e Mundial2021), mas está com muita vontade de regressar aos grandes palcos e satisfeito por concorrer por um lugar nos eleitos de Jorge Braz para o Euro2022.

“Já joguei alguns Europeus [Hungria2010, Croácia2012, Bélgica2014 e Sérvia2016] e em alguns Mundiais [Brasil2008, Tailândia2012 e Colômbia2016], mas neste momento estou como se fosse jogar o meu primeiro Europeu”, acrescentou o pivô do Sporting.

A comitiva lusa parte para Málaga na quinta-feira e as duas partidas a disputar com a seleção espanhola inserem-se na preparação de ambos os conjuntos para o Euro2022, a realizar de 19 de janeiro a 06 de fevereiro, nos Países Baixos.

Estes serão os dois últimos jogos de preparação da seleção nacional antes de o selecionador Jorge Braz revelar, no final de dezembro, a lista definitiva de convocados para o Euro2022.

Portugal integra o Grupo A, juntamente com as seleções de Sérvia, Países Baixos e Ucrânia. A seleção espanhola disputa o Grupo D, juntamente com a Bósnia-Herzegovina, Azerbaijão e Geórgia.