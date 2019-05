Candidaturas para a utilização dos espaços do Centro Municipal de Cultura

Decorre até ao dia 31 de julho o período de candidaturas com vista à utilização das salas de exposição do Centro Municipal de Cultura (CMC) de Ponta Delgada.

A Sala do Forno destina-se à realização de eventos propostos por artistas, curadores ou outras entidades, mediante a apresentação de candidatura, enquanto a Galeria Principal está direcionada a exposições de artes visuais promovidas pela Câmara de Ponta Delgada e/ou em parceria com outras entidades, explica nota.





O regulamento sobre a utilização das salas de exposição do CMC, tem por base a natureza do espaço e as orientações do Plano Estratégico de Desenvolvimento 2014-2020.





As candidaturas para a realização de eventos deverão ser dirigidas à vereadora que tutela a Cultura, Maria José Lemos Duarte, e enviadas através de correio eletrónico para o endereço que consta do portal da Câmara de Ponta Delgada (https://www.cm-pontadelgada.pt/).





As mesmas devem incluir formulário devidamente preenchido, currículo do promotor e do artista, portefólio e documentação fotográfica do trabalho a expor.





O regulamento exige, ainda, a data de realização do evento, incluindo o tempo de montagem e desmontagem, croquis do evento, pormenorizando a ocupação do espaço e formulário num único ficheiro digital, em formato PDF.





Mediante acordo com os promotores, as candidaturas apresentadas para a Sala do Forno podem ser realizadas, alternativamente, nos Centros Culturais dos Fenais da Luz e de Santo António.