Cancelada Taça do Mundo de ginástica artística em Tóquio

Em comunicado, o organismo e a federação japonesa da modalidade explicam que a decisão foi tomada devido “às atuais restrições nas viagens, e às limitações impostas pelas autoridades nipónicas para limitar as infeções com o novo coronavírus no país antes dos Jogos”.

A FIG assegura que “continua a trabalhar em estreita colaboração com o comité organizador dos Jogos” para preparar as competições olímpicas de ginástica.

Entretanto, também em comunicado, o comité organizador dos Jogos Tóquio 2020, que devem realizar-se entre 23 de julho e 08 de agosto deste ano, explica que a Taça do Mundo, que deveria servir de teste para o torneio olímpico de ginástica artística, no qual a portuguesa Filipa Martins já garantiu presença, será substituída por uma prova nacional.