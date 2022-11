Campo de São Francisco recebe pista de gelo durante a época de Natal

O Campo de São Francisco vai receber uma pista de gelo durante a época de Natal, anunciou ontem o presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada.

Segundo Pedro Nascimento Cabral, esta será uma “importante atração” do programa de animação da autarquia para o período de Natal.

“Vamos montar uma pista de gelo no Campo de São Francisco que terá cerca de 200 metros quadrados e que vai animar jovens e graúdos que terão a experiência de patinar no gelo”, anunciou.

A pista de gelo, que vai funcionar entre 1 de dezembro e 8 de janeiro, terá entrada gratuita, mediante a apresentação de um bilhete que será distribuído pelas lojas de comércio tradicional e restauração, e nos balcões da Câmara Municipal. Também os alunos das escolas do primeiro ciclo terão oportunidade de desfrutar da experiência de patinar no gelo.



Ontem, em conferência de imprensa, Pedro Nascimento Cabral destacou que o programa de Natal do município visa continuar a dinamizar o centro histórico de Ponta Delgada, transformando a cidade num destino turístico de Natal.

“Este programa surge da necessidade de continuar a dinamizar o nosso centro histórico, trazendo um novo dinamismo, mantendo um grande envolvimento por parte do comércio tradicional e da nossa restauração e fazendo com que haja uma procura do centro histórico por todas as pessoas para que consigamos transformar Ponta Delgada num destino turístico de Natal, como forma de esbatermos a sazonalidade turística na nossa cidade e no nosso concelho”, revelou o autarca.

O presidente do município realçou ainda que, desta forma, está a responder ao apelo dos comerciantes e da restauração de se manter o dinamismo no centro de Ponta Delgada.



“É um investimento que a Câmara Municipal faz na economia da cidade e do concelho. Através deste programa de festividades, nós trazemos ao concelho mais pessoas, incrementamos o dinamismo económico, fazemos com que seja uma cidade mais atrativa para o comércio e restauração e que se torne um destino de Natal no nosso país”, afirmou.

O programa de Natal da Câmara Municipal integra ainda a realização de um concerto de Natal no Coliseu Micaelense, no dia 4 de dezembro, com atuações da Orquestra Ligeira de Ponta Delgada e de Rui Drumond.

Este ano, a Casa do Pai Natal vai ser montada no Lado Sul da Igreja Matriz, de modo a “continuar a alimentar a magia de Natal junto das crianças”. A Casa do Pai Natal vai abrir na próxima sexta-feira, dia 18 de novembro, e irá receber visitas até 24 de dezembro.

Já entre 8 e 22 de dezembro, regressa o Mercadinho de Natal, que também será instalado no largo sul da Igreja Matriz.

“Neste mercadinho vamos ao encontro do que de melhor se faz nas cidades europeias, trazendo um Mercadinho de Natal que nos possa orgulhar pela excelência e onde vai ser possível encontrar prendas personalizadas, artesanais ou encontrar os sabores dos doces natalícios”, destacou.



O programa de Natal prevê ainda animação itinerante e animação infantil durante esta quadra, bem como concertos tendo como palco as ruas, jardins, praças, igrejas e escadarias da cidade.



Já numa lógica de descentralização, Pedro Nascimento Cabral anunciou que o programa também inclui um conjunto de concertos e exposições nas diferentes freguesias do concelho.

Para além da animação, a Câmara Municipal pensou ainda na mobilidade, tendo - à semelhança do que aconteceu em 2021 - anunciado ontem que vai haver um serviço de shuttle entre os parques de estacionamento (Santa Catarina, Madruga, D. Manuel I, São Francisco Xavier e Pinheiros) e o centro histórico aos sábados e feriados entre as 10h00 e as 20h00.

Por outro lado, a Câmara Municipal de Ponta Delgada volta a isentar o pagamento de parquímetros aos sábados durante o mês de dezembro e a oferecer uma hora de estacionamento durante a semana nos parques cobertos (Castilho, São João e Avenida), mediante o comprovativo de uma compra no valor mínimo de 10 euros, em comércio e/ou restauração.







Iluminação de Natal visa tornar Ponta Delgada atrativa

A inauguração da iluminação de natal de Ponta Delgada na passada sexta-feira procurou alargar o período natalício na cidade, tornando a cidade mais atrativa.

“Verificámos que, quando inaugurámos as luzes de Natal, foi imediata a vinda de mais pessoas ao centro histórico, para tirar fotografias ou dar um passeio, o que é determinante para que Ponta Delgada seja um polo de atração para quem aqui vive, como para quem nos visita”, afirmou o presidente da autarquia, Pedro Nascimento Cabral.

Este ano, a iluminação de Natal em Ponta Delgada é composta por “milhares de luzes de tecnologia ‘led’”, que consomem menos energia, e o período de funcionamento das decorações vai respeitar as recomendações da associação de municípios, revelou a autarquia.