Câmara do Funchal investe 1,2 ME em Centro Inteligente de Operações do município

“Mais segurança, melhor articulação com os serviços do município, maior rapidez e fluidez de um conjunto alargado de informação da cidade do Funchal, para benefício dos cidadãos”, disse Pedro Calado sobre as funcionalidades desta estrutura localizada numa antiga escola, na zona de Santa Rita.

O Centro Integrado de Gestão Municipal Autónoma (CIGMA) será “um edifício inteligente, de informação, de recolha e tratamentos de dados, de articulação com diferentes serviços e entidades, para operacionalizar de forma mais eficiente, mais célere, tudo aquilo que se está a passar na cidade”, complementou o responsável do principal município da Madeira, governado por uma maioria do PSD.

Neste imóvel vai funcionar também serviço municipal de Proteção Civil, atualmente sediado no Quartel dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

O autarca mencionou que este projeto vai permitir reunir “num único espaço físico toda a informação rececionada através das diversas plataformas e canais municipais”.

Também vai ser possível efetuar “a monitorização e coordenação, em tempo real, de um conjunto alargado de informação da cidade, recolhida através de sistemas de sensorização, geridos de forma integrada e em ligação com outras entidades, como as forças de segurança e socorro”.

Ainda vai integrar um Data Center, onde ficará instalada toda a estrutura de hardware da Câmara do Funchal.

O presidente do município referiu que, “atualmente, os serviços prestados através destas plataformas representam já entre 70 a 80% da globalidade de interações dos munícipes com a Câmara do Funchal”.

“É, pois, necessário evoluirmos em termos de tecnologia, dos serviços digitais, para estarmos sempre à frente e respondermos eficazmente às necessidades da população”, concluiu.