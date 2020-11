Câmara de Ponta Delgada investe mais 80 mil euros em medidas de apoio às empresas

Segundo nota, trata-se do “Vale Consultoria” e do “Apoio à Reestruturação e Inovação de Empresas”, medidas integradas no Fundo Municipal de Emergência Empresarial e aprovadas, por unanimidade, na última Reunião de Câmara.



O “Vale Consultoria”, dotado de um orçamento de 30 mil euros, vai permitir às empresas o acesso a aconselhamento profissional e ponderado sobre as várias medidas regionais e nacionais existentes e a ajuda na elaboração das candidaturas aos apoios disponíveis. Na prática, com recurso a uma bolsa de consultores previamente inscritos e validados, a autarquia suportará o curso desta consultoria, num montante máximo de 500 euros por empresa.



O “Apoio à Reestruturação e Inovação de Empresas” também é dirigido a empresários em nome individual e a pequenas e médias empresas sediadas no concelho de Ponta Delgada e está orçada em 50 mil euros. Consiste num apoio, a fundo perdido, e num montante máximo de 1000 euros, para a implementação de medidas ou aquisição de serviços como resposta à nova conjuntura resultante da pandemia.



Ambas as medidas já estão em curso, com efeito retroativo desde 29 de junho de 2020.