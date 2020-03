Câmara da Ribeira Grande abre inscrições para as marchas de São Pedro

As marchas estão agendadas para a noite de 28 de junho próximo. Os grupos interessados em participar deverão formalizar a inscrição até 30 de março do corrente ano, mediante preenchimento da ficha de candidatura e envio da mesma por email para o endereço martinhobotelho@cm-ribeiragrande.pt ou por carta nos Paços do Concelho, ao cuidado do chefe de Gabinete, Martinho Botelho, refere nota.

As marchas populares são uma manifestação com forte enraizamento popular e acontecem desde 1991, ano em que a comissão de festas de São Pedro as promoveu e, desde então, têm vindo a ganhar espaço enquanto tradição local, contribuindo para tal os marchantes e as entidades que se envolvem na festa.

A Câmara da Ribeira Grande apoia o desfile das marchas de São Pedro e tem procurado impulsionar aquela que é uma tradição originária dos ribeiragrandenses como forma de elevar e divulgar as características mais genuínas e que chamam muitos visitantes à cidade e ao concelho.