Câmara da Povoação cancela evento de Passagem de Ano

A Câmara Municipal da Povoação decidiu cancelar o evento de passagem programado para a Porta do Povoamento, numa resposta à evolução do número de casos no concelho e no arquipélago.

“Dado o agravamento do número de casos na ilha - e na Povoação - não queremos de forma alguma ser nós a promover eventos que coloquem as pessoas em risco, por isso responsavelmente decidimos cancelar o evento de passagem de ano”, revelou o presidente da Câmara Pedro Melo, revelando que também foram cancelados os concertos que estavam previstos para a época natalícia, como o concerto do presépio das Caldeiras nas Furnas.

Mesmo assim o autarca deixa o apelo às pessoas que visitem a rota de presépios do concelho - Caldeira das Furnas, Povoação e Água Retorta - salientando que estão a ser tomadas todas as medidas para que estes possam ser visitados cumprindo as regras de segurança.

Também o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande revelou que a autarquia decidiu este ano não realizar nenhum evento de passagem de ano com música ao vivo, de forma a impedir ajuntamentos. Desta forma a Câmara Municipal da Ribeira Grande vai promover o lançamento de fogo-de-artifício ao longo da linha litoral da cidade, sendo que a partir das 23h30 irá realizar uma transmissão online com música e do espetáculo pirotécnico.

Enquanto não se conhecem as medidas que vão ser decididas hoje em Conselho de Governo relativas à contenção da pandemia, as restantes Câmaras Municipais da ilha de São Miguel revelaram ao Açoriano Oriental que vão manter a programação para a época de Natal e Passagem de Ano.



António Miguel Soares, presidente da Câmara Municipal do Nordeste, revelou que a autarquia, onde está prevista uma festa de fim de ano com fogo-de-artifício atuação ao vivo de Iran Costa, estará atenta ao evoluir da situação pandémica e que caso haja um aumento de número a programação poderá ser alterada.



Esta foi também a mensagem transmitida pelos presidentes da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo, Lagoa e Ponta Delgada, Ricardo Rodrigues, Cristina Calisto e Pedro Nascimento Cabral, respetivamente.