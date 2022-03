Câmara da Lagoa assina protocolos com instituições culturais e recreativas

A assinatura dos contratos-programa com estas associações orçaram uma totalidade de 24.600 euros, num investimento da edilidade que visa "apoiar as instituições, que atuam em prol do desenvolvimento cultural e recreativo da Lagoa", refere nota.



As associações culturais e recreativas que receberam este apoio financeiro foram a Sociedade Filarmónica Lira do Rosário, a Sociedade Filarmónica Estrela D’Alva, a Banda Filarmónica Fraternidade Rural - Água de Pau, a AJL - Associação Jovem Lagoense, os OS QUIRIDOS - Associação Criativa e Promotora de Eventos Culturais, o Grupo de Escoteiros n.º 97 - Água de Pau; o Agrupamento de Escuteiros n.º 798 – Cabouco, o Agrupamento de Escuteiros n.º 1333 – Ribeira Chã e o Agrupamento de Escuteiros n.º 1290 – Santa Cruz.



Na ocasião, a autarca Cristina Calisto aproveitou para congratular as demais associações e recordar que, “graças ao vosso trabalho, os lagoenses podem usufruir da promoção de hábitos culturais e recreativos, com iniciativas que atuam em prol do percurso educativo dos jovens, mas igualmente, para o bem-estar e qualidade de vida de todos”, disse citada na nota.