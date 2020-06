Câmara da Horta abre novo Centro de Recolha Oficial para Animais

Na abertura do centro, José Leonardo Silva, presidente da Câmara Municipal da Horta, destacou não só o investimento realizado na construção dos novos espaços, mas sobretudo, todo o trabalho de concertação com as diversas associações e voluntários que, conjuntamente com o município, fazem um grande esforço por combater o abandono animal e promover uma detenção e adoção responsáveis.



“O pior que poderia acontecer a partir de agora era as pessoas pensarem que o problema dos animais já está resolvido e que podem voltar a abandoná-los às portas do centro ou do albergue da AFAMA”, realçou o autarca, citado em nota, acrescentando que, para a Câmara Municipal, a preocupação é inversa, no sentido em que, “quem possui animais de estimação a seu cargo deve ser conhecedor da responsabilidade que tem”.



Por isso, “e para ajudar quem tem maiores dificuldades económicas na realização de esterilizações e outro tipo de tratamentos, de modo a evitar questões de saúde pública e animal, iremos celebrar um protocolo com a Ordem dos Médicos Veterinários para se implementar o Programa de Apoio de Saúde Preventiva a Animais em Risco – Cheque Veterinário, no montante de 5 mil euros, no sentido de continuarmos este trabalho e evitar que os animais acabem esquecidos no Centro de Recolha”.