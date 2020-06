Recorde-se que a presidência da Comissão de Política Geral cabe ao PSD, de acordo com a distribuição em função do resultado eleitoral. E que a eleição dos social democratas foi unânime entre os 13 deputados presentes.



Saliente-se que Bruno Belo vai substituir António Soares Marinho, deputado do PSD/Açores que faleceu no passado mês de março.