BRO, de Fátima Ribeiro, em Leituras Dramatizadas no Teatro Micaelense

As mais lidas

Para assistir, a entrada é livre. Para ler um personagem, é necessária inscrição, através dos e-mails teatronoteatroleituras@gmail.com, inatel.pdelgada@inatel.pt, ou na bilheteira do Teatro Micaelense

As sessões têm coordenação de Eleonora Marino Duarte. Em 2018, a Fundação INATEL juntou-se ao projeto, apresentando às Leituras os textos de sua edição, vencedores dos Concursos INATEL/Teatro Novos Textos, que se realizam desde 1997.

As Leituras Dramatizadas regressam ao Teatro Micaelense na próxima quarta-feira, dia 30 de janeiro, a partir das 21 horas. A obra escolhida para esta sessão é BRO, de Fátima Ribeiro, Grande Prémio do Concurso INATEL/Teatro Novos Textos 2017/2018.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok