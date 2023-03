Bombeiros pedem “1 euro por pessoa” para equipamentos

Conforme explica João Paulo Medeiros, o investimento mais urgente passa pela aquisição de duas viaturas de transporte de doentes, nomeadamente uma ambulância e uma viatura de transporte de doentes não urgentes, meta esta que, feitas as contas, implica o montante de 110 mil euros.

Em acréscimo, indica o presidente da associação, está ainda prevista a aquisição de vários tipos de equipamentos, nomeadamente fatos de combate a incêndios ou câmaras térmicas que, embora de extrema importância, não existem na maior associação de bombeiros voluntários dos Açores.

“As câmaras térmicas são equipamentos muito importantes porque permitem a procura de vítimas a socorrer, não só em estruturas colapsadas mas também em incêndios. São equipamentos extremamente caros e está prevista a aquisição de duas câmaras, sendo que cada uma custa cerca de 3 mil euros”, adianta.

Com os donativos alcançados, pretende-se ainda adquirir “um ventilador para permitir melhores condições no combate a incêndios e na dispersão de fumos”, bem como um tripé destinado à equipa de salvamento em grande ângulo e equipamento de mergulho destinado aos salvamentos no mar.



Em acréscimo, a AHBVPD pretende ainda, no futuro, dotar as suas ambulâncias com material pediátrico, incluindo macas, planos duros, monitores e outros equipamentos destinados ao socorro de crianças.

Decorridas 24 horas desde o início da campanha, João Paulo Medeiros revela que foram feitos cerca de 50 donativos com valores compreendidos entre os dois e os 100 euros, sendo possível, ao longo deste ano, contribuir por MB WAY (através do número 910366112) ou através de transferência bancária, salientando-se que para atingir os objetivos da associação “basta um euro por pessoa”.

Em termos de sócios, o presidente da associação realça que existe também o “ambicioso objetivo” de alcançar os 10 mil sócios – atualmente são cerca de 3 mil –, tendo em conta que “isso significaria um encaixe financeiro de 300 mil euros por ano, valor mais do que suficiente para fazer face às necessidades de investimento da associação”, conclui.