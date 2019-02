Bolsonaro reúne-se com Trump na Casa Branca em meados de março

As mais lidas

Esta crise política soma-se a uma grave crise económica e social que levou 2,3 milhões de pessoas a fugirem do país desde 2015, segundo dados das Nações Unidas.

Nicolás Maduro, de 56 anos, chefe de Estado desde 2013, recusou o desafio de Guaidó e denunciou a iniciativa do líder do parlamento, dominado pela oposição, como uma tentativa de golpe de Estado liderada por Washington.

Guaidó, de 35 anos, contou com o apoio imediato dos Estados Unidos e prometeu formar um governo de transição e organizar eleições livres.

Em relação à reunião com Pompeu, Ernesto Araújo afirmou que um dos principais temas foi a crise na Venezuela.

De acordo com Araújo, Bolsonaro e Trump vão abordar questões económicas e questões relacionadas com a segurança e a diplomacia na América Latina.

O ministro das Relações Exteriores do Brasil esteve reunido, em Washington, com o homólogo norte-americano, Mike Pompeo.

O chefe de Estado do Brasil, Jair Bolsonaro, vai reunir-se em meados de março com o Presidente norte-americano, na Casa Branca, anunciou, em Washington, o ministro das Relações Exteriores brasileiro.

