Biden pede fim da polarização política nos EUA e um 2023 marcado pela bondade

Biden manifestou estas ideias durante o seu discurso de Natal, dirigido aos norte-americanos, que decorreu numa das salas da Casa Branca, decorada para a época natalícia.

"Espero sinceramente que esta temporada de férias sirva para eliminar o veneno que infetou a nossa política e nos colocou uns contra os outros. Espero que esta temporada de férias permita que a nossa nação comece de novo", salientou.

Além disso, o chefe de Estado norte-americano destacou também o seu desejo de que os norte-americanos possam olhar uns para os outros e reconhecerem-se como seres humanos que devem ser tratados com dignidade e respeito, ao invés de membros da "equipa vermelha", em referência à cor do Partido Republicano, ou membros da "equipa azul", a cor do Partido Democrata.

"Neste Natal, vamos espalhar um pouco de bondade", pediu o presidente.

Biden, do Partido Democrata, foi eleito nas eleições presidenciais de 2020 com a promessa de unir os Estados Unidos após quatro anos de governo do republicano Donald Trump (2017-2021).

O tom da sua mensagem de Natal foi enquadrado nesta narrativa de reconciliação, desenvolvida por Biden durante a sua campanha eleitoral.

Este discurso surge também após um ano de eleições intercalares, em que os democratas, com Biden em particular, conseguiram defender-se da ‘onda vermelha’ esperada pelos republicanos, que garantiram o controlo da Câmara dos Representantes, mas falharam o ‘assalto’ ao Senado, que continua democrata.