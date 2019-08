Biblioteca Pública em Angra do Heroísmo promove oficina "Diabólicos Diabretes"

A Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, em Angra do Heroísmo, promove entre os dias 2 e 6 de setembro, a realização de uma oficina intitulada “Diabólicos Diabretes: criaturas medonhas, fantásticas e assustadoras do imaginário popular açoriano”.

A oficina decorre das 14h30 às 16 horas, na Secção Infantojuvenil e destina-se a crianças e jovens entre os 8 e os 15 anos. A mesma será orientada pela formadora Bianca Mendes.







Trata-se de uma oficina de modelagem com massa 'biscuit' (porcelana fria), realizada a partir dos relatos recolhidos por estudiosos da cultura popular açoriana.







A participação nesta atividade obriga a inscrição prévia, cuja ficha deve ser solicitada na Secção Infantojuvenil ou através do email bpar.angra.info@azores.gov.pt até 20 de agosto.







Refira-se que Bianca Mendes, natural da Baía, no Brasil, reside na ilha Terceira desde 2007, tendo a sua obra "Miudinho e o Caçador de Borboletas" sido distinguida com o Prémio Zélia Saldanha 2006, de literatura infantil.