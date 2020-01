Biblioteca Pública da Horta promove oficina de pintura com Martim Cymbron

Esta oficina inclui duas sessões, decorrendo a primeira das 14h00 às 17h00 e a segunda das 18h00 às 21h00.





A atividade tem um máximo de 10 participantes por cada grupo, sendo os materiais (telas, tintas e pincéis) da responsabilidade dos formandos.





Martim Cymbron fez estudos na Holanda, tendo frequentado a Academia de Artes em Maastricht e a aprendizagem de pintura clássica em Valkenburg.





As obras deste artista açoriano estão representadas em coleções privadas e em espaços públicos, tanto em Portugal como no estrangeiro, designadamente Presidência da República, Parlamento Europeu, Universidade dos Açores, Consulado dos EUA nos Açores, câmaras municipais de Ponta Delgada, Vila Franca do Campo e Ribeira Grande, Grupo Bensaúde, Museu Manuel Arriaga, Museu Militar dos Açores, Tribunal de Contas, Biblioteca Ernesto do Canto, Caixa Geral de Depósitos Açores e CTT – Correios de Portugal.