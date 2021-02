BE/Açores pede auditoria da Inspeção Regional da Saúde à vacinação

“As suspeitas que têm vindo a público devem ser esclarecidas para que se averiguem eventuais irregularidades de modo a reforçar a confiança no processo de vacinação”, refere o partido, em comunicado de imprensa.

A TVI divulgou, na semana passada, listas para vacinação contra a Covid-19 da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo (SCMAH), na ilha Terceira, em que eram incluídos os nomes de quatro pessoas da mesa da instituição, incluindo o provedor, e uma declaração de consentimento assinada pela vice-provedora, que entretanto foi nomeada diretora regional para a Promoção da Igualdade e Inclusão Social.

Em conferência de imprensa, o provedor da instituição, António Bento Barcelos, disse que, da mesa da instituição, apenas a vice-provedora foi vacinada contra a Covid-19 e por existirem “doses sobrantes em risco de se perderem” num curto espaço de tempo.

Bento Barcelos salientou que a SCMAH “prestou todas as informações legalmente exigidas à Autoridade Regional de Saúde, bem como à Unidade de Saúde da Ilha Terceira, que acompanhou todas as fases do processo de administração da vacina”.

O provedor acrescentou que só no dia 02 de fevereiro tomou conhecimento dos critérios emanados pela Direção Regional da Saúde, em que é dito que, “por maioria de razões, e numa primeira análise, os provedores e membros das mesas das santas casas e funções análogas não deverão ser abrangidos” na vacinação contra a Covid-19.

Antes de ter sido divulgada esta notícia, o secretário regional da Saúde e Desporto, Clélio Meneses, revelou que tinha solicitado às unidades de saúde de ilha as listagens discriminadas de todos os vacinados, para apurar se tinha existido algum caso de vacinação indevida.

O BE alega, no entanto, que se desconhece “que entidade estará a realizar essa investigação e com que autoridade”.

“Perante as notícias vindas a público acerca de alegadas irregularidades no processo de vacinação na Região Autónoma dos Açores, que envolvem uma diretora regional em funções, o Governo Regional deve solicitar no imediato à Inspeção Regional de Saúde uma auditoria ao cumprimento do plano regional de vacinação contra a covid-19”, salientam os bloquistas.

O partido defende ainda que o relatório desta auditoria deve ser “remetido ao parlamento” açoriano.

Também o PS/Açores já solicitou esclarecimentos ao Governo Regional sobre as orientações dadas às instituições e sobre a supervisão do processo de vacinação contra a Covid-19 na região.