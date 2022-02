BE/Açores critica Governo por ausência de compromisso para problemas da ilha das Flores

"A visita do Governo, o que trouxe às Flores foi uma mão cheia de nada. Não trouxe nenhuma proposta concreta, tudo ficou pelo abstrato. Às perguntas que foram colocadas, mais foram as dúvidas. Isto foi identificado tanto pelos presidentes de Câmara, como pelas próprias pessoas", disse à deputada do BE/Açores, Alexandra Manes, em declarações à agência Lusa.

O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda/Açores termina hoje a visita que iniciou na quarta-feira à ilha das Flores, com reuniões com a Câmara Municipal de Santa Cruz e das Lajes e visitas ao Porto das Poças e ao Porto das Lajes.

"As conclusões que tiramos desta visita prendem-se com assuntos e com problemas que já estão há anos identificados, essencialmente com a saúde. Continuam os mesmo problemas, no que toca a dificuldades no acesso a consultas de especialidade. Não houve qualquer tipo de investimento para que a saúde nas Flores e para os florentinos fosse alterada", apontou Alexandra Manes.

Na questão das acessibilidades à ilha, a deputado do BE/Açores disse que "as dificuldades continuam".

"Continua a ser difícil chegar e sair das Flores", sustentou a parlamentar.

A bloquista assinalou que, "neste momento, há algumas preocupações acrescidas" no transporte marítimo de passageiros e viaturas, já que "o atual Governo Regional excluiu ou acabou com a linha amarela”, que atravessa os Açores todos e que era a única que vinha as Flores, à exceção da linha que existe todo o ano entre o Corvo e Flores".

Alexandra Manes sublinhou à Lusa que a questão das dificuldades no transporte marítimo de passageiros e viaturas para a ilha das Flores "é uma preocupação demonstrada por ambos os presidentes de Câmara de Santa Cruz e das Lajes e por parte de empresários".

"A viagem por via marítima trazia uma alavanca económica e social à ilha, já que nunca há lugares suficientes para os visitantes que queiram ir às Flores no verão", referiu.

Para a deputada do BE/Açores o Governo Regional de coligação PSD/CDS-PP/PPM trouxe às Flores, na sua recente visita que fez aquela ilha, "uma mão cheia de nada"

"Aquilo que já se ouve há anos foi aquilo que vieram dizer às Flores sem qualquer compromisso", lamentou.