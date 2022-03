Azores Airlines vai ligar Nova Iorque aos Açores a partir de junho de 2022

Numa nota enviada às redações, a Azores Airlines, uma companhia subsidiária do grupo SATA, adianta que "a preparação desta ligação aérea regular já vem sendo acautelada há mais de um ano pela companhia aérea, processo este que foi interrompido pelo surgimento da pandemia" de Covid-19.

Assim, a partir de 04 de junho e até 28 de outubro de 2022 a Azores Airlines fará uma ligação regular à quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábados entre Nova Iorque e Ponta Delgada.

Relativamente aos horários, as descolagens de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, "estão previstas para o final do dia, às 18h00, com chegada a Nova Iorque pelas 19h55 locais", informa a companhia.

Quanto aos voos de regresso aos Açores, "partem de Nova Iorque às 21h20 e chegam a Ponta Delgada no dia seguinte, pelas 06h25".

A SATA revela ainda que as reservas já se encontram disponíveis e podem ser efetuadas através da companhia aérea ('online' ou em qualquer ponto de venda) ou através de agências de viagens.

A companhia aérea açoriana indica que "tem desenvolvido, em parceria com o operador açoriano InovTravel, uma ligação direta entre Nova Iorque e o Funchal", na Madeira, "que se estenderá até março 2022".

De acordo com a SATA, "esta aposta tem sido relevante do ponto de vista comercial, do ponto de vista do destino, mas igualmente significante do ponto de vista simbólico, visto que uniu em torno de mais um projeto dois parceiros açorianos (o Grupo SATA e a InovTravel) na conquista de novos mercados para destinos atlânticos extraordinários, como o são os arquipélagos dos Açores e da Madeira".