Autarquia de Ponta Delgada reafirma apoio no acolhimento de refugiados ucranianos

O autarca e a vereadora do Desenvolvimento Social, Cristina Tavares, receberam, esta semana, o empresário ucraniano Anatoliy Lyetayev.



Pedro Nascimento Cabral, afirmou, citado em nota de imprensa, estarem previstas reuniões "para articulação com entidades governamentais, no sentido da autarquia apoiar, dentro das suas competências, famílias, empresas e instituições que se manifestem disponíveis quer para acolher, quer para criar postos de trabalho no concelho de Ponta Delgada".



Recorde-se a Câmara Municipal de Ponta Delgada conta com a linha direta de apoio criada a 28 de fevereiro, (351+296304420) e um endereço de e-mail ([email protected] ), para todos os ucranianos que necessitam de ajuda.