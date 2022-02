Autarquia de Angra apresenta programa de Natal 2021

Desfiles, espetáculos, atividades desportivas, atividades infantis, exposições e outros tantos eventos, fazem parte da programação de Natal da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, na Terceira, para este ano, que conta com o apoio da Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo.