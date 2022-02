Autarca do Corvo diz que dados "não espelham" verdadeira realidade

Os primeiros resultados dos Censos 2021 indicam que os Açores registaram uma quebra de população residente de 4,1% desde 2011, com um dos decréscimos mais acentuados a registar-se Corvo (10,2%), que nos últimos 10 anos perdeu 44 residentes, passando para 386.

Para o presidente da autarquia do Corvo, José Manuel Silva, "esse decréscimo decorre daquilo que foram os critérios para os censos deste ano" e, na realidade, a ilha "tem bastante mais população" do que revelam as estatísticas, "devendo ter nesta altura entre 440 a 450 pessoas".

"Isto decorre do facto de termos uma população flutuante anual, como é o caso dos professores, das forças de autoridade como a GNR, PSP ou outras pessoas que estão cá em prestação de serviços, mas que este ano não contam para os censos, porque não residem há mais de um ano no Corvo e não são elegíveis para os critérios dos Censos", sustentou o autarca, em declarações à agência Lusa.

Segundo os dados preliminares dos Censos 2021 revelados hoje, o concelho da Madalena, na ilha do Pico, é o único da região a registar crescimento populacional (4,7%).

O arquipélago tinha 246.772 habitantes em 2011 e perdeu 10.115 no espaço de 10 anos, o equivalente a 4,1%, tendo agora 236.657 residentes.

Os decréscimos mais acentuados de população registaram-se nos concelhos de Santa Cruz das Flores (11,7%), Nordeste, na ilha de São Miguel (11,4%), e Corvo (10,2%).