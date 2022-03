Ataque aéreo russo em Cherniguiv mata pelo menos nove pessoas

"A força aérea russa atacou duas escolas no distrito de Stara Podsudovka. Equipas de resgate estão a trabalhar na zona. De acordo com os serviços de emergência, um balanço preliminar é de nove mortos e quatro feridos", escreveu o governador Vyacheslav Tchaus no serviço de mensagens Telegram, juntando fotos e vídeos de prédios em ruínas.

As equipas de resgate estão a trabalhar entre os escombros e as autoridades ucranianas admitem que o número de vítimas seja bem mais elevado do que indicam os primeiros dados.

Localizada a 140 quilómetros a nordeste de Kiev, Cherniguiv foi atacada por tropas russas a 25 de fevereiro, um dia após o início da invasão da Ucrânia pelas forças russas, estando situada numa das principais estradas que levam à capital.