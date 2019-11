Associação de Paralisia Cerebral de São Miguel distinguida com o Prémio BPI ”la Caixa” Capacitar

O prémio BPI ”la Caixa” Capacitar, uma iniciativa conjunta do BPI e da Fundação ”la Caixa”, comemora 10 anos e distingue projetos para apoiar pessoas com deficiência. No caso da Associação de Paralisia Cerebral de São Miguel, o projeto pretende promover o desporto adaptado, nomeadamente capacitar jovens com paralisia através do desporto adaptado atuando como complemento de reabilitação, lazer e integração social; promover o uso de tricicletas como modalidade desportiva, em parceria com outras associações da região.





De acordo com comunicado, os projetos receberam em média cerca de 32.600 euros, num total de 750 mil euros, para promover a melhoria da qualidade de vida, a ocupação e a autonomia de pessoas com deficiência ou incapacidade permanente em situação de vulnerabilidade social.





Em 10 anos, o Prémio Capacitar já atribuiu cerca de 6 milhões de euros, distribuídos por 191 projetos de Norte a Sul do País e Ilhas.