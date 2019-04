Arranca esta quinta-feira julgamento de tesoureira acusada de peculato

As mais lidas

A acusação promovida pelo Ministério Público, através do DIAP de Ponta Delgada, refere que a arguida, no âmbito das suas funções como tesoureira, acedeu aos programas Safira e ao SPA para dar ordens de transferências de fundos da escola para contas tituladas pela própria ou familiares diretos.

Em causa está o desvio de 352 mil euros dos cofres do estabelecimento de ensino, desde 2010 até janeiro de 2018.

O marido e dois filhos desta arguida foram acuasdos do crime de recepção.

