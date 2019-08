Arquipélago acolhe em setembro residência artísticas, mostras e concertos

As mais lidas

Nesta atividade serão exploradas questões como o que existe no mar para perceber que seres ali se podem encontrar e quais os seus perigos.

O Arquipélago receberá a 28 de setembro, pelas 17h30, um concerto de Violas dos Açores, promovido pela Associação de Juventude Viola da Terra. Este concerto conta com a presença de tocadores de cinco ilhas dos Açores, nomeadamente Alexandre Fontes (Santa Maria), Bruno Bettencourt (Terceira), Jorge Silva (Pico), Rafael Carvalho (São Miguel) e Renato Bettencourt (São Jorge).

A 13 de setembro, pelas 18 horas, será inaugurada a mostra expositiva do projeto fotográfico “Despensas – a Tradição de Rabo de Peixe”, de Rúben Monfort.

No dia 6 de setembro, pelas 21h30, na Blackbox, tem lugar a antestreia do espetáculo "IO – Paisagens, Máquinas e Animais".

"Paisagens, Máquinas e Animais" é o subtítulo de uma série de projetos a desenvolver nos próximos dois anos, que se iniciam agora com este projeto de Né Barros, com os intérpretes Beatriz Valentim e Bruno Senune e música de José Alberto Gomes.

