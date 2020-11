Apresentada execução de 14,9 milhões contra a SATA

A empresa Aircraft Engine Lease Finance Limited, sedeada em Porto Rico, apresentou um processo de execução contra a SATA Internacional - Azores Airlines, reclamando o pagamento de 14,9 milhões de euros.

O processo deu entrada, ontem, no tribunal de Ponta Delgada, sendo distribuído ao Juízo Central Cível e Criminal de Ponta Delgada - Juiz 1.

A companhia aérea açoriana vai agora ser notificada para responder ao processo de execução.

O conselho de administração da SATA avançou ao Açoriano Oriental que “lamenta o caminho escolhido” pela empresa Aircraft Engine Lease Finance Limited, que seguiu pela via judicial para receber o dinheiro da SATA.

O conselho de administração da transportadora açoriana revelou que iniciou conversações com todos os credores, logo no início da pandemia, como uma medida de gestão.

“O processo tem estado a correr, desde há uns meses atrás, e tem recebido a compreensão da generalidade dos parceiros da SATA, com quem se tem conseguido chegar a acordo. Pontualmente, podem existir parceiros mais intransigentes com menos disponibilidade para negociar. Este caso é o primeiro, que no exercício do seu direito, entendeu não ter margem para negociar e escolheu seguir a via judicial”, indicou a administração do grupo SATA.

A mesma fonte reiteira a sua disponibilidade para o diálogo #mas mostra-se intransigente na defesa do futuro do grupo SATA”.